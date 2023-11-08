隨著戶外運動、登山風氣盛行，在野外遇到蛇的機率也大幅提高。對此，嘉義基督教醫院中醫科住院醫師林本庭指出，台灣有6大毒蛇，即赤尾青竹絲、龜殼花、眼鏡蛇、雨傘節、百步蛇及鎖鏈蛇。若不幸遭其咬傷，醫師會根據傷口去判斷蛇的種類，他並分享被不同毒蛇咬傷後的症狀，像是雨傘節有強烈神經毒，被咬後會出現流口水等呼吸衰竭表現。

林本庭在臉書專頁「林本庭 中醫師」發文表示，台灣有6大毒蛇，醫師會根據傷口去判斷蛇的種類。像是「赤尾青竹絲」的毒性最小，會呈現局部發炎、疼痛；「龜殼花」所咬的傷口會超痛；「眼鏡蛇」咬傷處則容易潰爛。

林本庭接著指出，「雨傘節」有強烈的神經毒，被咬會出現流口水等呼吸衰竭表現，甚至是講話大舌頭、眼皮下垂、手腳麻痺沒有力；「百步蛇」會造成傷口持續流血，接著全身出血；被鎖鏈蛇咬傷也會出血，但出血的量沒有百步蛇多。

當不幸被毒蛇咬傷時，林本庭說，在情況允許下，能拍到毒蛇的外觀最好，以利後續快速打到適合的血清；不過，沒拍到也沒關係，醫師會輔以傷口特徵來判斷。另外，要趕緊取掉手飾，避免被咬處腫起來拿不下來；同時受傷的肢體需保持在心臟以下，趕緊送醫。