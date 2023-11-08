捷克第十級聯賽球隊TJ Sokol Upohlavy，在一場比賽當中竟有多達16人吞下黃牌，締造超瘋狂紀錄。

4日TJ Sokol Upohlavy在比賽第82分鐘時，由Martin Blizil射進本場球隊第1顆進球，整個隊伍簡直瘋了，場上11名先發球員及5位替補球員在場上大肆慶祝，只是他們每個人都脫掉了自己的球衣，根據足球規則，裁判毫不猶豫對TJ Sokol Upohlavy的16名隊員出示黃牌，被判罰時間都是第82分鐘。

最終TJ Sokol Upohlavy還是以2比6慘敗給TJ Sokol Libochovany，球隊在官方粉絲專頁發出貼文表示，「球隊的最後一場比賽還是不盡人意，但我們也許創造了一項歷史紀錄。當你表現不佳時，剩下的就只有幽默感了。」正如貼文所述，TJ Sokol Upohlavy已經是最後一場比賽了，才能肆無忌憚無視場上規則。

雖然足球場上明訂，只要在場上脫掉身上球衣的球員，都會獲得一張黃牌，不過受到現場氣氛渲染，或是這顆進球是自己的里程碑等重要意義時，球員往往仍以脫衣表示慶祝。去年世界盃小組賽，喀麥隆隊長阿布巴卡（Vincent Aboubakar）對陣巴西時踢進絕殺球，幫助球隊1比0戰勝強敵，當時阿布巴卡就在進球後脫去球衣，而且吞下了單場第2張黃牌，遭到驅逐出場，但當時已經是無關晉級的消化比賽。