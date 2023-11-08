萬里雲集團協同旗下數位轉型顧問公司蔚藍雲舉辦 【2023 智雲轉型 製造 AI 永續新未來】數位策略高峰會，聚焦探討面對全球供應鏈重整、中美貿易戰進入 4.0 白熱化，台灣企業如何積極轉變，運用數據和人工智慧（AI）技術實現永續發展，同場分享台灣晶技的成功案例，展示台灣企業應對景氣波動的韌性。萬里雲集團也宣布推出永續轉型顧問服務，協助企業加速碳盤查和碳足跡計算，以實現永續雙軸成長。

萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信、台灣碳權交易所董事長林修銘、碳權交易所總經理田建中、台灣微軟總經理卞志祥、資誠聯合會計師事務所會計師廖容翎均作為演講嘉賓出席高峰會。

新的綠色通膨挑戰已經來臨，全球各地政府和企業都正積極應對氣候變化，2023 年10月歐洲已試行CBAM碳邊境稅，第一階段納管五大高碳排產業，而美國也將於 2024 年開始全面徵收碳關稅，使全球台商陷入碳焦慮。而台灣則是由資本額100億元以上的上市櫃排碳大戶——鋼鐵、水泥業者擔綱碳盤查的先鋒，將會完成個體公司盤查。

面對碳權與台灣企業的碳排議題，碳交所董事長林修銘表示，透過碳交所的成立與碳權交易相關法規推動，將碳權放在交易市場上流通，可為企業帶來經濟效果。創造減碳的誘因，也能促進低碳科技研發、綠色人才的培育，帶動整體綠色經濟的良性循環、進而營造台灣 ESG 文化。他說，希望透過完善 ESG 生態系，讓台灣產業能透過 ESG 跟國際接軌。

根據國際顧問公司 Accenture 調查，將本地 IT 基礎架構遷移到雲運算的企業，平均可減少 84％ 的碳足跡，且據 IDC 預測，從2021年到2024年，雲端運算技術的應用可防止排放超過10億噸的二氧化碳。面對台灣政府要求全體上市櫃公司在 2027 年前完成溫室氣體盤查，上雲政策已是台灣製造業減碳不可忽視的關鍵策略。

位居全球石英元件領頭羊地位的台灣晶技，在全球疫情肆虐時，不僅每股盈餘EPS逆勢成長，更是擠下日本同業，躍升全球石英元件市占龍頭。近年中美貿易戰更是持續提前佈局，徹底落實營運不中斷的長期計畫，跳脫以往製造業 cost down 的成本思維，勇於思考新型技術帶來的創新價值，啟動上雲策略，透過蔚藍雲專業顧問團隊，擁抱 ESG ＋ 數位轉型的雙軸轉型。

蔚藍雲（Electrum Cloud）策略諮詢總監黎嘉龍統整過去經驗指出，「儘管製造上雲在台灣的佔比仍有成長空間，台灣晶技能積極面對全球市場現況、從全球營運狀況盤點，與蔚藍雲一同商討數位轉型的策略規劃，是台灣企業的轉型典範。」

政府要求企業執行碳盤查的趨勢已經不可避免，從碳排議題到企業的永續發展策略，皆是台灣製造業正面臨的挑戰。因應企業在永續佈建需求，蔚藍雲推出永續轉型顧問服務，協助運用兩大引擎「數據治理加速器」與「零信任資安加速器」，加速進行碳盤查及碳足跡計算，打造永續雙軸成長。

萬里雲集團董事長劉永信表示，「台灣多數廠商雖非排碳大戶，但因許多皆是國際供應鏈的關鍵一員，為了進入綠色供應鏈，仍自主開始碳盤查，可見歐盟的減碳政策對台灣企業的永續發展起到一定的正面作用。」

蔚藍雲相信，數據和 AI 將是台灣企業應對碳焦慮的有力工具。隨著年底碳定價即將公布，未來企業的碳數據追蹤與管理也變得越益重要，透過蔚藍雲的兩大引擎「數據治理加速器」和「零信任資安加速器」，台灣企業將可開始量化內部數據，建立一個有效的系統化工具，進行碳盤查與碳足跡數據管理。

「攻擊可以得分，但防守才可以有輸贏。」在佈建數據系統的同時，企業也需防護企業的資產，建立企業的資安護城河，實現永續雙軸成長。蔚藍雲預計，協助客戶將碳管理導入完善資安的數據系統後，不僅能為企業持續發展碳管理能力，也能帶來數據整合的優勢，為公司貢獻下一波營收成長。