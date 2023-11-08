學生家長群組。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市蘆洲區一名里長日前出於善意張貼一則公告，提醒居民留心一名慣竊，不過卻不知為何愈傳愈誇張，逐漸淪為「精神異常人士揚言隨機殺人」，一時間人心惶惶。該消息同時經由三重、蘆洲區學生家長群組中傳開，為此還特別呼籲加強留意孩子們的上下學安全。對此，警方出面澄清該則訊息並不屬實，請民眾留意周遭可疑人事，但切勿再散佈不實訊息。

據了解，一名三重地區交界的蘆洲里長，出於善意為此在社區張貼公告，呼籲民眾留意一名精神狀況不穩定的慣竊。未料該消息卻不知為何越傳越誇張，逐漸演變為「近日三重、蘆洲地區有1名精神狀態不穩定的男子，揚言要隨機殺人，經向派出所查證，確有此事」。

對此，三重警分局和蘆洲警分局澄清，表示已向學校、派出所、里辦公室等單位查證，確認「揚言隨機殺人」是假消息。

警方呼籲民眾，無論家長或學生，平常皆應對於周遭可疑人、事、物提高警覺，此為正確觀念，但切勿加油添醋隨手轉傳不實訊息。