浴室水龍頭總是卡滿水垢，幾天沒清洗就髒兮兮，一名網友分享自製天然清潔液，只要將白醋和小蘇打粉加在一起，就變成清潔神器，噴灑在水龍頭或其他想清潔的地方，輕輕一擦就乾淨到發亮。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文表示，曾看過影片得知白醋加小蘇打粉的清潔效果驚人，他因此買了小蘇打粉回家，用小蘇打粉、白醋及水以相同比例調配，接著倒入噴霧瓶內。

原PO將自製的清潔液噴灑在微波爐內外、浴室洗手台及水龍頭，靜置3到5分鐘後擦拭，「結果真的太神奇了，噴上去輕輕一刷就看到效果。」原本來以為醋的味道會很重，不過一下就揮發掉了，讓他找回乾淨的微波爐和洗手台；另外也能用在浴室的磁磚上，同樣有很好的去汙效果。

貼文引發熱烈討論，有網友表示「我用白醋＋小蘇打粉來清洗洗衣機槽，也是清潔溜溜」、「我試過廚具跟牆壁，超好用」、「我一直都有這麼做，洗馬桶尿垢、水龍頭、保溫杯內部，靜置一下或隔天再沖掉都很棒。」

另外也有網友推薦檸檬酸水，認為效果比白醋好，而且沒有味道，「我會先灑小蘇打粉在要刷的地方，或用小蘇打粉調水成糊狀敷在上面，再用噴槍噴檸檬酸水，也很有效。」