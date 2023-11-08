彰化市秀傳醫院中醫師陳家豐8日指出，因為現代人營養充足，不需要特別在立冬進補。（秀傳醫院提供／孫英哲彰化傳真）

今天是農曆節氣的立冬，傳統習俗立冬要補冬，許多民眾都選擇大啖熱騰騰的羊肉爐或薑母鴨，不過，中醫師提醒，平時熬夜晚睡、有自體免疫疾病及慢性發炎、有子宮肌瘤肌腺症病史的民眾不適合進補；此外，民眾進補後若腸胃不適，可透過按壓合谷穴、內關穴等穴道和緩症狀。

合谷穴在大拇指與食指併攏後虎口附近凸起最高處，可以用手指按壓來緩解腸胃不適。（秀傳醫院提供／孫英哲彰化傳真）

內關穴位在腕橫紋以下3指的位置，用手指按壓可緩解腸胃不適的感覺。（秀傳醫院提供／孫英哲彰化傳真）

為了因應今天立冬進補，許多原本下午才開始營業的羊肉爐及薑母鴨業者提早至上午就開始營業，以滿足饕客需求。

彰化秀傳中醫師陳家豐指出，立冬時節，很多民眾想進補，不過，因為現代人營養充足，所以其實是不需要特別在立冬進補。

陳家豐表示，由於麻油雞、薑母鴨等屬於較為溫補溫燥的料理，若是為了響應節氣，並藉此跟親友團聚吃美食，雖然也是沒有問題，但仍須注意有幾類的民眾不適合進補，包括平時熬夜晚睡的民眾，有自體免疫疾病、慢性發炎的民眾，以及有子宮肌瘤肌腺症病史的患者。

在民眾最常選擇的進補藥膳中，以羊肉爐、薑母鴨及麻油雞為大宗，這都是屬於燥補，即使為了飲食均衡，會在鍋內添加蔬菜等食材，但這些料理整體還是偏溫補燥熱，依舊無法改變其溫燥的性質，對於體質不適合進補的人來說，越吃身體越不適。

陳家豐說，不適合溫補進補的民眾，可選擇當季當令的食材，以涼補的方式作為補養，目前這的時節可以選擇南瓜、蘿蔔、木耳、山藥等，同時搭配早睡及充足睡眠，或藉由泡腳、泡澡讓氣血循環更好，都可以在不採用食補下，同樣達到「進補」的效果。

此外，民眾若在冬令進補，或大吃大喝後出現腸胃不適時，陳家豐建議，可以透過按壓合谷穴、內關穴來緩解腹脹、消化不良的情形。

合谷穴的部分可以在大拇指與食指併攏之後，在虎口附近凸起最高處，以手指按壓，會有酸脹的感覺；內關穴是在腕橫紋以下3指的位置，用手指加以按壓也可緩解腸胃不適的感覺。