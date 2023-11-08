苗栗縣政府8日在縣府文化觀光局中正堂舉行全國運動會暨苗栗縣體育競賽績優選手表揚活動，縣長鍾東錦親自表揚勉勵獲獎選手及學校，表揚112年全國運動會代表苗栗參賽的19位選手榮獲1金3銀9銅的好成績，另有140位代表苗栗縣參與全國競賽選手勇奪33面金牌、37面銀牌、37面銅牌，各項體育賽事的傲人成績，足見苗栗子弟們優異的體育技能，期許選手們都能為自己也為苗栗持續爭取最高榮耀。

今日表揚112年全國運動會代表苗栗參賽的19位選手榮獲1金3銀9銅的好成績，獎勵金合計發放297萬7500元整，另有140位代表苗栗縣參與全國競賽選手，獲獎項目包括：田徑、跆拳道、橋牌、柔道、角力、籃球、競速溜冰、武術、排球、桌球、競技疊杯及高爾夫球等12種類，計22個比賽項目，勇奪33面金牌、37面銀牌、37面銅牌，獎勵金合計發放26萬1600元整。

全國運動會10月26日圓滿落幕，苗縣田徑代表隊選手林佳興在跳遠項目跳出8米16最佳成績，榮獲金牌，實屬「苗栗之光」，苗栗子弟徐詩涵代表我國參加杭州亞運3對3籃球奪下第四名佳績，讓苗栗被世界看見，也獲得獎勵金1萬元。

今日表揚典禮由縣長鍾東錦率教育處長葉芯慧主持，議長李文斌、縣議員孫素娥、劉美蘭、陳品安、曾美露和楊明燁，以及苑裡鎮鎮長劉育育、苗栗市公所機要秘書詹運喜、秘書林俐妘和苗栗縣體育會總幹事周仁聖等人都到場鼓勵。

縣長鍾東錦表示，這次獎勵金共發放324萬9100元，非常恭喜得獎選手並感謝學校團隊、教練。體育這項賽事在訓練的過程當中是非常辛苦，不但選手們要比別人認真，還有教練的栽培以及學校在體育教育上的發揮，另外也要感謝李文斌議長在社會上各界為苗栗縣體育政策上的募捐，感謝企業的贊助，對苗栗縣孩子們來說，運動在成長過程中是非常重要的事，希望苗栗縣能恢復體育大縣的榮耀，縣府團隊將會努力認真讓苗栗的體育打下更好的基礎。

議長李文斌指出，自接任苗栗縣體育會理事長將近10個月的時間，感謝鍾縣長對苗栗縣體育界的支持，站在體育會的立場，縣政府所推動體育的各項重大活動，體育會必定會全力支持，相信苗栗縣體育界的人才子弟兵們都非常優秀，過去礙於經費的問題，感謝鍾縣長一上任對苗栗體育的重視，把以前苗栗的體育大縣雄風再重振起來，相信重賞之下必有勇夫，苗栗選手出去比賽不論吃住都不比其他縣市差，讓選手們有基本的體能可以參與各項比賽，相信未來苗栗縣的體育界會在全世界全國發光發亮。

縣府今年9月份修訂「苗栗縣培育優秀人才獎勵金審查及核發作業要點」及「苗栗縣政府辦理本縣優秀運動選手暨教練縣長接見原則」等規定，大幅提高優秀運動員獎勵金。期許苗栗縣的選手們能繼續秉持「堅持到底」的運動家精神，努力不懈地練習，在未來比賽中追求更好的表現，為苗栗爭取更耀眼的成績，持續讓大家看見苗栗。