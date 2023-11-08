雲林縣20鄉鎮圖書館跨館借書須繳每本10元處理費，雲林縣4年來流通2萬8000多本，為鼓勵各年齡層多多閱讀，及考量各縣市府均自行吸收物流成本，雲林縣府將從明年起免收處理費；文觀處長陳璧君表示，更鼓勵民眾借閱電子書，讓書籍更廣泛流通。

雲林縣有25個公共圖書館，跨館還書不用錢，2020年7月起開辦通閱服務，採使用者付費原則，借書每一本10元、低收入戶每本5元，每次最多借15本，時值新冠肺炎疫情蔓延，通閱服務上路半年就借出2896本。

據文觀處統計，2021年全縣跨館借閱6506本、2022年9517本、今年到9月9495本，總計2萬8414本，占期間全縣25個館舍總借閱35萬3678冊的8％，處理費收入28萬元。

縣議員簡慈坊認為10元處理費不高，但民眾看到收費就卻步，建議縣府取消收費，讓愛書的小孩能廣泛借書，且全台各縣市似乎也都無收費，包括嘉義縣市、花蓮縣、台東縣。

文觀處長陳璧君表示，收費10元是希望民眾慎重借書，通閱代借服務最繁重工作是從架上尋書，接著是書籍分揀及配送，處理費用遠超過10元，今年借閱服務預算是180萬元，相較於桃園市、台中市跨館借閱免費預算900萬元低了許多。

縣長張麗善9日裁示，基於鼓勵民眾閱讀、借書的精神，縣府克服人力、費用問題，預估明年起免收10元處理費。

陳璧君表示，10元費用取消之後估計跨館借閱數量會直線上升，為了讓習慣上圖書館找書的讀者享受看書的樂趣，呼籲讀者慎重借書、準時還書，更鼓勵多借閱電子書，讓不同閱讀族群都享有徜徉書海的快樂。