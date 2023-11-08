前台北市長柯文哲任內原要改建動物之家，但因預算提高而擱置。台北市長蔣萬安8日赴議會報告明年度總預算案，其中動物之家新建工程費用暴增。國民黨台北市議員柳采葳表示，柯任內執政規畫欠缺前瞻性，致預算增加，蔣市府須引以為戒。蔣萬安承諾，柯當時沒有即刻決定，致費用暴增，未來也會特別注意。

柯文哲任內動物之家追加2.2億元，總經費逾8億元，柯大怒飆罵官員，並擱置緩建，導致動物之家經費自2020年5.8億元，提高為現今的14.58億元。

柳采葳批評，柯文哲任內嫌養貓、養狗太貴，要減少坪數和預算，又暫停垃圾處理，導致預算增加，垃圾處理費每立方公尺706元漲價到1.2萬元，凸顯柯文哲任內對執政規畫欠缺前瞻性。

她要求，蔣市府必須以柯市府例子提醒自身，該花的錢就要花，否則之後會多花不該花的錢，市政規畫要有前瞻性，有些事今日不做明日就會後悔。

蔣萬安說明，動物之家原址重建，底層為垃圾掩埋場，因期程延宕，柯文哲當時沒有即刻決定，導致相關物價及每立方公尺垃圾處理費用暴增。因此他實際到動物之家考察，聽取局處報告後，即刻決定原址重建並立即做規畫，避免持續拖延而增加費用，面對問題解決問題。

他也承諾，針對市政規畫的前瞻性會特別注意，該做的會做，該花的錢也會花。