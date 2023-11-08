不認同民眾黨公布三份民調？ 朱立倫喊：不要再受主戰派影響

民眾黨8日公布3份機構民調，顯示在在三腳督情況下，民眾黨總統參選人柯文哲能同時贏過民進黨總統參選人賴清德與國民黨總統參選人侯友宜。對此，國民黨主席朱立倫於中常會上批，民眾黨民調顯示不是組合而是個人，「每份民調偏誤至少5％」，並呼籲主流媒體直接做出民調，將結果公諸於世，包含組合對比與政黨支持度，成為藍白合的主要參考。

朱立倫表示，在這關鍵時刻，他們對藍白合秉持最大誠心、最多耐心與換位思考，希望大家不要辜負超過6成民眾，不如說不要傷了民眾的心，大家都希望和平，希望台灣的民主能政黨輪替，做不好就下台，這才有公平正義，而不是因為在野勢力的分裂或不團結，造成所有家長擔心孩子會不會上戰場。

朱立倫指出，國民黨提出兩個方法，不管日本式或德國式都有國際相關依據，也都以民調作為最重要基礎，尤其德國式就是全民調，完全依照民調結果，由侯柯對賴蕭或柯侯對賴蕭的結果占一半，另外一半是政黨支持度，國民黨與民眾黨的相對支持度佔一半，就是全民調。

朱立倫指出，為何西方民主國家堅持這樣？因為除了個人還有團隊，一定要有團隊的精神與團隊的支持。台灣的國球是棒球，今天兩隊要組成一個聯隊，要選出一位最強投手，除了投手本身的球技以外，當然還要看整支球隊的打擊、防守，投手與其他球員的默契，才來評估到底總教練要派哪些選手上陣，不是球速最快，就是最好的投手，如果沒辦法跟整個團隊有完整的默契、守備和強力的打擊，是無法贏得勝選。

朱立倫呼籲，長期做民調的主流媒體，直接做出這樣的民調，將結果公諸於世，也不必去探究某家媒體民調是多少手機、多少市話？都尊重，在這段時間，以最快速度做的民調公布出來，每一份民調都是對比，也有政黨支持度，就可完整看出雙方整合起來是否能贏？

朱立倫強調，如果根據國民黨內參民調， 不管侯柯或柯侯都能夠明顯超過民進黨，兩者差距一直在誤差範圍之內，這表示藍軍或白營、非綠的朋友最關心的是趕快團結在一起，趕快整合在一起，不要受主戰派的影響，主戰派每天製造障礙、困難，喊打喊殺很容易，從負面角度或對立角度，最後便宜了民進黨。

朱立倫認為，他早上看到民眾黨公布的三份民調，他相信柯文哲也很清楚，彼此都是教授，這三份民調中，都不是組合，而是個人，且民調最大的特點，就是還把郭台銘視為競爭者放在民調當中，這和他們追求的整合並不一樣，這樣的偏誤有多大？至少他看到每一份民調都有至少5％左右的偏誤。

朱立倫重申，懇託主流媒體為了台灣、人民、讀者大眾，做出最有公信力民調，心中最重要的是人民、台灣、中華民國，自己、個人 沒有那麼重要，政黨也不是絕對的，用這樣決心，自然就能水到渠成，在大我的共同努力下，達到所有希望團結的力量與超過六成民意共同努力的目標。