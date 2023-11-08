周三日經225指數開漲0.75%，終場收跌0.33%，為32,166.48點。此前日經指數已連漲4個交易日，截至周一累計上漲超過6%。

東證一部指數大跌1.16%，收在2305.95點。

Aizawa Securities基金經理Ikuo Mitsui表示，投資人預期經濟將放緩，與經濟情勢相關的價值股湧現獲利了結賣壓。跡象顯示投資人開始將目標從價值股轉向晶片股等成長型股票，因為擔心美國的貨幣緊縮可能打擊經濟。

煉油股重挫6.11%，在東交所33大類股中跌幅最大。Eneos Holdings收跌6.85%。

能源勘探股下跌5.29%。另一個衡量價值股表現的銀行股指數收跌4.75%。

東證價值股指數大跌2.07%，成長股指數微跌0.2%。

Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）屬於成長型股票，其股價收漲1.22%，給日經指數帶來最大的支撐。

晶片股愛德萬測試（Advantest）收漲1.93%。

任天堂將全年（截至明年3月）營業利益預測調升11%，股價大漲 6.09%。