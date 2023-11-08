冬季線上旅展販售饕客喜愛的自助餐券，5張平日雙人早餐券售價4000元，等於每人400元就能無限暢享豐盛的多國風味早餐。(台南大飯店提供)

冬季線上旅展平日雙人住宿券含稅價2850元，約原價狂砍37折；若買6入套券則是每張2700元，約下殺35折折扣，(台南大飯店提供)

搶攻雙11商機，飯店也來分杯羹。台南大飯店雙11歡購節與冬季線上旅展同步開跑，美食購線上商城滿千就折111元，滿999元再享免運優惠。冬季線上旅展祭出全新客房下殺35折起，另有老饕最愛的歐式自助餐餐券，多國美饌與龍蝦、帝王蟹等頂級海味，1000元起就能盡情暢享。

台南大飯店的線上美食購提供不少居家料理，像是港式臘味蘿蔔糕、鮮凍料理，都由飯店廚師團隊研發，口味道地、用料實在。本次雙11歡購節，線上商城推出雙重好康，網路下單同溫層商品，滿千現折111元，另外再享滿999元免運優惠，頗為超值。雙11歡購節即日起至11月11日，專屬優惠券註冊會員就能領。

此外，飯店的冬季線上旅展也同步開跑，深耕府城近一甲子的台南大飯店，館內的歐式自助餐，嚴選在地新鮮食材，結合台南特色小吃，受到不少饕客喜愛。餐點除了假日限定的龍蝦鍋、平日限定的帝王蟹，還有自選熟度的現煎菲力牛排、龍虎斑、現流魚等豐富美饌，吸引饕客遠從高雄、嘉義特地到台南吃Buffet。

歐式自助餐在旅展期間推出6張平日午餐券6000元優惠，每人含服務費1000元就能爽吃頂級海鮮、道地美饌。而5張平日雙人早餐券售價4000元，等於每人400元就能品嘗豐盛的多國風味早餐吃到飽。業者表示：「餐券有1年的使用期限，在限期內使用，都不需另加服務費。」

此外，飯店為了慶祝即將邁入一甲子，更推出全新翻修房型，平日雙人住宿券含稅價2850元，相當於原價16,200元狂砍37折；若買6入套券則是每張2700元，約下殺35折折扣，堪稱年度最強優惠。冬季線上旅展到11月30日止。