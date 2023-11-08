新北立委參選人、國民黨市議員廖先翔，今再遭綠營爆料，廖家在汐止新台五路二段占用國有土地非法開設停車場，儼然是地方土皇帝，批市府明顯怠忽職守，對此，新北市府強調一切依法辦理，並表達嚴正抗議，籲勿將政治髒水潑向公務員及打擊公務人員士氣。

民進黨新北市議員戴瑋姍等人今開記者會質疑市府包庇，新北市府表示，7日接獲民眾陳情後，即派員前往現場稽查並查有營業收費事證，已發函停車場負責人應依規定申設及取得登記證，如逾期未提出申請或改善，交通局將依法處3000元罰鍰並限期15天改正，屆期如仍未改正，最高處1萬5000元並得連續裁罰；至於涉及違反土地使用部分，亦已同步轉請權責機關查處。市府皆依法秉公執法，請民代不要抹黑執法公務員。

市府強調，公務員絕對恪守依法行政，對於任何違規檢舉案件，不論違規者身分，皆依違規事實狀況進行認定，一切依法辦理，對於民代欲加「包庇」之詞，表達嚴正抗議，請勿將政治髒水潑向公務員及打擊公務人員士氣。

廖先翔則說，該停車場因上週爭議已停止營運，已通知車主退款並另尋停車地點，指該地為地主委託，父親僅增加照明設備及雨棚，並未擴大水泥鋪面，而聯外道路的水泥鋪面為長年旁邊住戶進出口通道，非父親施作，父親亦無占用行為。

廖先翔表示，保護區未依停車場法申請停車場證的疏失屬實；而助理作為聯繫窗口，係因父親委託助理管理，並由父親自行給付委託費用，並未算於助理薪資內，但本人未善盡人事監督之責任，亦有疏失。針對上述兩項疏失本人及代表父親向社會致歉。

對於戴瑋姍質疑今上午直擊該停車場還是停滿車子，對此，但廖先翔回應，都已通知終止營業，並張貼單子，費用算到10月底，給車主原則上一個月的緩衝時間找車位，如真的車主找不到車位，會幫忙協調地主再多給一點時間，但不會有任何的營利行為。