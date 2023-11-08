針對「侯韓配」聲浪漸起，資深媒體人王淺秋今（8）日透露，高雄市前市長韓國瑜坦言，曾被國民黨總統參選人侯友宜徵詢當副手，但韓強調沒意願，只會當啦啦隊。前立委蔡正元則認為，韓國瑜應在大選後去選黨主席，進行「災後重建」，並斷言國民黨想在4年後重來的希望沒有了，因賴清德手上握有行政資源，要拉下台太難了。

蔡正元今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，韓國瑜在2020總統大選已敗過一次，對其傷害很大，且政治人物敗選後，要看運氣才能爬起來，其中前總統陳水扁選輸台北市長後跌到底， 因運氣好碰上連戰、宋楚瑜不合，才讓他翻身選上總統。

蔡正元強調，國民黨要保持人才戰力，不需要把所有人派到前線讓人一槍打死，若大選最終是三腳督局面，賴清德一定當選，韓國瑜不需要犧牲打折損其聲量，「國民黨不需要把這麼好的人才拿來亂用」。

蔡正元認為，韓國瑜應在大選後去選黨主席，到時候國民黨主席朱立倫會下台，且侯友宜會被打臭頭，韓可搭配台中市長盧秀燕進行國民黨的災後重建。蔡正元也斷言，國民黨想在4年後重來的希望沒有了，因賴清德手上握有行政資源，要將賴拉下台太難了。