台積電龍潭園區三期擴大案因引發居民抗爭，在今年10月中旬公司已發出聲明，表示不再考慮進駐龍潭園區，路透撰文分析，此情況凸顯台灣晶片產業長期以來面臨「五缺」問題：土地、水、能源、勞動力、人才。

報導指出，台積電在台灣被稱為「護國神山」，去年台灣晶片產業創造4.837兆元的收入，其中近一半來自台積電，而台灣的GDP為22.667兆元。經濟部表示，半導體業僱用32萬7000名員工，間接創造了70萬4000個就業機會。

由於台積電生產全球大部分先進晶片，台灣正在爭先恐後地為該行業尋找土地，並鞏固其作為全球關鍵節點的地位。

環球晶執行長徐秀蘭受訪時說，「台灣有限的土地和有限的能源一直造成很大的壓力」，她透露，除了台積電之外，所有科技公司想要在台灣擴張時，都必須考慮土地以及地區居民是否會支持該行業的發展。

報導提到，因為台灣居民和宗祠團體進行保護土地抗爭，導致台積電先進晶片廠須另外找地，這也凸顯台灣發展半導體業的「五缺」問題：土地、水、能源、勞動力、人才。

尤其在土地問題方面，近年來半導體業快速成長導致工業用地價格飆升，進一步考驗台灣支持晶片製造商的決心和能力。