王男車內有孕婦即將臨盆的狀況，符合「急難救助」的協助範疇，鹿野分駐所員警隨即駕駛巡邏車開道引導，平安護送產婦到院。（台東縣警局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「警察先生，我老婆要生了！」，台東鹿野鄉23歲陳姓孕婦昨日晚間突感腹部鎮痛，研判臨盆在即，陳姓丈夫隨即驅車送醫，途中見前方巡邏車執勤，猛閃大燈示意求助，經巡邏車開道護送，車程時間減少15分鐘，順利抵達台東市馬偕醫院待產。

台東孕婦臨盆在即 巡邏車開道送醫待產

28歲王姓男子昨日晚間開車載著孕肚鎮痛的陳姓妻子，一路趕往台東市馬偕醫院待產，行經台9線333.5公里處時，遇前方鹿野分駐所員警執行防竊及交通稽查勤務，王男不斷向巡邏車閃大燈，員警恐有意外事故發生，遂停車察看。

「警察先生，我老婆要生了，請幫幫忙！」，陳男焦急地員警說明孕妻情況，警方得知陳女即將臨盆，立即駕駛巡邏車於王男車前開道引導，並全程開啟警報器和警示燈，提醒其他用路人注意。

關山警察分局表示，從鹿野街道至台東市馬偕醫院約33公里左右，因自小客車內有孕婦即將臨盆的狀況，符合「急難救助」的協助範疇，鹿野分駐所巡佐侯榮家及警員吳傳傑當下立即開啟警示燈及警報器，行經路口鳴按喇叭，平安護送產婦到院。