國民黨立委參選人張智倫不滿民進黨立委參選人吳崢連日誣指他家族搶奪他人財產，還抹黑他曾在直播教人如何不會被課囤房稅，還說他的目標是要讓中和房價不斷上漲，地主屋主可以賺大錢「大家開不開心？」，8日下午到台北地檢署控告吳加重誹謗。

張智倫說，吳崢近日對他不斷做出不實指控、惡意抹黑，嚴重傷害他與家人的人格、名譽，孰可忍孰不可忍。

張智倫指出，11月6日吳崢在民進黨中央開記者會，指控張慶忠家族搶奪他人財產；11月8日吳崢在「這個世代」總部記者會上，抹黑他曾在直播說屋主地主可以向他請教如何不會被課囤房稅，還說他的目標是要讓中和房價不斷上漲，地主屋主可以賺大錢「大家開不開心？」

張智倫說，中和需要乾淨的選風，這種惡意抹黑造謠的選舉策略不該被姑息。

張智倫表示，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿，等到司法還他清白時，選舉已經結束，他公開地向吳崢喊話，如果曾在直播上說過，如何不會被課徵囤房稅可以找他，他的目標是讓中和房價不斷上漲，地主屋主可以賺大錢大家開不開心？他就退出這次立委選舉。反之，若吳崢拿不出證據，請立即宣布退選，為自己的言行負責。