中國附醫健康醫學中心副院長林文元指出，長期倚賴一般抗生素治療，可能導致腸道細菌數量迅速下降，潛在病原體增加，而引發其他感染疾病。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

透過智腸檢進行腸道定期健康檢查，除了能及早治療，還可以幫助民眾改變不良的生活習慣，提高健康生活品質。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

41歲房仲曾先生因3餐外食加工作壓力大，兩年來只要吃東西就拉肚子，還合併腹絞痛，經人介紹到中國醫藥大學附設醫院以採集糞便進行「智腸檢iMe腸道菌相檢查」，發現腸道內有具抗藥性的弱性壞菌：困難梭狀菌，在醫師建議下服用益生菌及多攝取高纖食物，調節菌群平衡，3個月後腸道菌群明顯優化，他也告別腹瀉絞痛。

這名曾先生每日外食，頻繁腹瀉絞痛，幾乎是口腔直通肛門：吃了就拉，他並不以為意，直到今年中在中國附醫健檢時反應此現象，該院健康醫學中心副院長林文元建議他先調整飲食習慣，若是更嚴重時再接受腸胃鏡檢查。

後來經醫界友人推薦，接受中國附醫「智腸檢iMe腸道菌相檢查」，檢查報告發現，腸道內有困難梭狀菌造成腸道發炎而經常腹瀉，曾先生服用益生菌及多攝取高纖食物，3個月後再次檢查，發現已不再檢出困難梭狀菌，且其他各菌群比例也有明顯優化，且回到每日1次排便正常，腹部也不再經常絞痛。

林文元指出，困難梭狀菌全台盛行率約1至5％，是導致急性或持續性腹瀉的原因之一，一旦長期放任此腸道病菌，分泌毒素破壞腸粘膜，可能引發嚴重腹瀉，更嚴重會造成腸胃道穿孔，甚至休克發生敗血症。

中國附醫檢驗醫學中心院長薛博仁指出，一般來說，腸胃檢查分為侵入式與非侵入式，過去以非侵入性的糞便採檢，往往受到病原菌量太少而無法培養病菌，或是因為可檢測閾值太低致使PCR檢測為陰性；而該院智腸檢的檢測，是以細菌基因進行第3代基因定序技術的腸菌相分析，對腸道菌叢進行高精密與多元檢測，來分析腸道菌叢組成與發現潛在的腸菌叢群落結構變化，透過糞便採檢即可做到。