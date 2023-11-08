據微信公眾號「中核集團」消息，近日，中核集團中國原子能科學研究院核物理研究所成功研製出大陸國內首台緊湊型加速器質譜儀（AMS），標誌著中國在高端核分析設備研製方面取得重要進展，為加速器質譜的高靈敏分析應用奠定了堅實基礎。

加速器質譜小型化、緊湊化是當前全世界加速器質譜研究的熱點領域。經過近四年的努力探索，原子能院加速器質譜研究團隊對緊湊型加速器質譜儀的核心難點——加速器緊湊化進行了創新研究，並突破高壓饋入、氣體輸入、高壓絕緣、間隙加速、氣阻分布等系列關鍵技術，成功研製出大陸國內首台緊湊型串列加速器。

其中，串列加速器長度僅為1米，大小為傳統串列加速器1／3；整套譜儀佔地面積約30平米，較傳統同性能的AMS裝置縮小2至3倍；可實現碳-14、鋁-26、碘-129、鈾-236等十餘種核素的高效與高靈敏分析，相關技術指標達到國際領先水平。

同時，團隊根據加速器質譜系統小型化和多核素高效、高靈敏分析的需求，對加速器質譜系統進行了物理與束流光學方面的優化設計，建成了緊湊型串列加速器質譜儀，有力提升了裝置實用性和經濟性。該加速器質譜儀綜合了單極型、大氣絕緣型加速器質譜儀的優點，具有結構更緊湊、性能更佳、可開展多核素測量等優勢，傳輸效率和測量靈敏度均通過實驗驗證，可廣泛應用於大氣霧霾、海洋汙染、生物醫藥、天體物理等研究領域。

中核集團項目團隊將繼續深入開展加速器質譜儀的新裝置、新技術研究，進一步推進我國高端加速器質譜的國產化進程，並基於該裝置開展多核素高靈敏分析與應用研究，積極拓展其在環境、物理、地質、生物、藥學、天體等領域的應用。

【新聞辭典】

加速器質譜（AMS）是綜合加速器、核物理、質譜等學科為一體的現代核分析技術，它的最大特點就是可實現極微量核素的高靈敏測定，具有其它技術無可比擬的靈敏度，因而可開展其它技術無法開展的工作，這些極微量核素發揮著「指紋」核素的功能，在許多領域發揮著獨特作用，從而極大推動了相關學科的發展。

AMS應用領域非常廣泛，如果從空間劃分，可以分為3部分。上，可以研究天體演化、宇宙射線、太陽活動等；中，可以研究環境與氣候變化、全球碳循環、地震與冰川歷史、文物考古等；下，可以研究海洋環流、海洋資源、地下礦藏、地下水年齡等。如果從學科上來講，AMS應用領域涉及地質、考古、環境、天體物理、生物醫藥、核物理等。

基於AMS廣闊的應用領域，國際上都在開展將傳統的大型AMS裝置轉變成小型緊湊型AMS裝置的研究工作，以降低成本並簡化操作流程，從而滿足更廣的用戶需求。中國原子能科學研究院在AMS裝置國產化和小型化方面取得了卓有成效的研究成果，也是國內唯一具備AMS裝置研發能力的單位，相繼研製成功了具有國際特色的單極型和大氣絕緣型AMS裝置，尤其是最近研製成功了緊湊型AMS裝置，表明我國在AMS小型化方面處於國際先進水平。