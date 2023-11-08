民眾黨總統參選人柯文哲上午秀出民眾黨民調顯示，柯在三家民調公司做的結果都贏民進黨總統參選人賴清德和國民黨總統參選人侯友宜。賴清德競辦發言人陳世凱8日被問到假設侯、柯都選總統，誰比較難打？陳世凱說「都很難打」。

陳世凱說，這次選戰對手都很優秀，民進黨要繼續執政，面對的是自己的挑戰比較多，要說服民眾有能力把台灣帶往更好的方向。

談到侯友宜、柯文哲、郭台銘；他說，都有一定的支持者，而且起伏很大，五月侯友宜還很強，但六、七月卻突然落後。

賴清德競辦發言人 郭雅慧、陳世凱今接受Yahoo TV《齊有此理》專訪，被問到民進黨內部民調，陳世凱指出，賴清德現在是穩定成長，但要謹慎小心；至於用姚立明出任競總主委，是「主打柯、忽略侯」？他表示，不會是這樣的路線，當天只是延續記者的題目。郭雅慧則認為，藍白合機率不高。

主持人詢問，賴清德日前稱40％以上才會當選，要如何做到？郭雅慧表示，「一定可以」，賴陣營非常有信心也有策略，選戰按照節奏、穩健地在走，接下來當然就是各地競選總部成立，及公布副手人選等。

被問到未來的「撇步」是否為副總統蕭美琴？賴清德口中六個副手人選有誰？陳世凱說，六人名單有鄭麗君、蕭美琴，都有被討論過，另外四人不便說太多，登記前一天我當天就會知道，但「以女性優先」。

他說，副手是備位元首，未來要負擔很重要的責任，是否具備歷練、政治能力是重要的，「這件事（指決定副手人選）如果思考只有票房，對台灣的未來也許是危險的」，必須思考這位人選在極端的情況下，有沒有能力承擔大任。

這次民進黨持續被在野黨主打黑金、綠金；陳世凱說，賴清德有次在校園演講回應學生提問，回答很直白，或許在網路上兩極，但賴說了一席話，也是他想問柯文哲的，「柯文哲每次都問八千七百億前瞻計畫，民進黨污了多少？」

陳世凱說，「我也想反問，「污了多少？你講啊，還有，誰污了？一直在說民進黨貪污，前瞻、疫苗、口罩都有問題，我倒是想問，柯文哲、侯友宜講的，請你舉例，誰貪腐？」