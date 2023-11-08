藍白整合瀕臨破局，民眾黨總統參選人柯文哲今天被問起有信心贏過國民黨總統參選人侯友宜？柯文哲表示，這其實有選民結構，這沒辦法，因為要叫40歲以下投國民黨很困難。

柯文哲今天下午接受網路節目《比特王直球對決》專訪，他指出，侯友宜上周不是說最後通牒嗎？火車要開走了，結果上周五晚上全部開線上會議，核心小組討論到後面很有趣，對於怎麼應付侯友宜最後通牒，有人開始講說，先回到最基本問題，選舉目的是什麼，第一個當然希望政黨輪替，另外希望台灣因為這場選舉變好，新的政治文化比較乾淨什麼的。

柯文哲指出，如果選贏了，可是後來就是密室政治、分贓、用喬的，這不是很奇怪嗎？這樣選舉目的不見了，所以有兩個目的，政黨輪替跟台灣新政治，能兩個都有是最好，但也不要搞到最後「輸了選舉，民眾黨也毀了」，最後就被外界說，「你們都一樣，全部用喬的。」所以他當時就說，總要有比賽規則。

柯文哲也說，他最近遇到鴻海創辦人郭台銘，自己也是消遣他，比賽規則不知道怎麼敢參加比賽，至少他這次要求比賽規則要清楚，當時郭台銘自信滿滿說，裡面有自己的人，結果後來就被做掉。

至於有信心贏過侯友宜？柯文哲強調，「有啦，這其實有選民結構，這沒辦法，因為你要叫40歲以下投國民黨很困難啦，少年吔（年輕人）要投國民黨很困難。」