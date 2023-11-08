抖音男神耀樂今年6月指控炎亞綸在交往期間硬上他，當時他年僅16歲還是未成年，還偷拍親熱片結果不慎外流，導致他人生大變；消息曝光後，炎亞綸遭到耀樂提告，他的演藝事業也被全面中斷，直到今（8）日偵查終結，被控妨害性自主部分不起訴，拍攝和持有與少年性行為影像等罪，將依兒少性剝削條例遭提起公訴。耀樂稍早也發聲明表遺憾，更批炎亞綸多次試圖混淆大眾視聽。

炎亞綸遭網紅耀樂指控與當時未成年的他發生性關係，還偷拍親熱影片，更傳送給不知名友人，事情曝光後，炎亞綸演藝事業也全面暫停；終於炎亞綸在今（8）日發聲，透露檢察官裁決，證明他從未對耀樂有過強制性交與黑道恐嚇行為；不過，士林地檢署偵結，仍會依違反兒童及少年性剝削防制條例，製造少年為性交行為電子訊號、意圖散布而持有性影像影片2罪起訴炎亞綸。

但耀樂本人在炎亞綸公開自己妨害性自主不被起訴後，也發聲表遺憾，指出炎亞綸多次發生試圖混淆大眾視聽，帶風向將兩人的問題美化成私人感情糾紛，明明這些種種已毀了他的人生；耀樂也認了是年輕時不懂得保護自己，還是會繼續與律師討論，如何還原真相。

耀樂聲明全文：

公眾人物本應發揮影響力為社會帶來良善之貢獻，但很遺憾的是，即使已經遭到檢察官認定犯罪而起訴，截至目前為止，吳庚霖（吳秉孺）先生仍一再以不實的說詞為其辯解、拒絕正視所犯的過錯，甚至多次對外發布聲明混淆大眾視聽，試圖將其犯罪行為美化為私人感情糾紛，吳庚霖（吳秉孺）先生當年利用雙方懸殊的地位，對年僅16歲的我拍攝私密影片、甚至在分手後將影片散播給他人等種種行徑，這絕對不是無足輕重的感情糾紛，而是毀滅一個16歲少年人聲的沉重打擊。至於針對檢察官認為證據不足、不起訴的部分，當年我確實不懂得如何保護自己，但我會繼續與律師研議就此部分提起再議，還原真相並以正視聽。

2023／11／8 邱耀樂

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