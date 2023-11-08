國立故宮博物院南部院區人氣國寶展登場，明星展件〈肉形石〉再度「肥嫩鮮美」登場。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

銅制鴨型薰爐在藝匠們精雕細琢下，各顯其栩栩如生。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

展件〈雕象牙水族蚌式盤〉以實心象牙雕成，藝術家在盤內立雕水蠍、螺螄、牡蠣、蛤蜊、螃蟹及金魚並賦予色彩。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

8日立冬，故宮南院粉專也貼出〈肉形石〉入菜、〈貼金鴨薰〉變薑母鴨P圖，鼓勵民眾看展、進補國寶。（取自故宮南院臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

國立故宮博物院南部院區人氣國寶展登場，不但由郎世寧〈百駿圖〉領軍，更搭配清代〈肉形石〉及明代〈貼金鴨薰〉等6組件器物精品，恰巧8日是24節氣當中的「立冬」，故宮南院粉專也貼出〈肉形石〉入菜、〈貼金鴨薰〉變薑母鴨P圖，鼓勵民眾看展、進補國寶，不少網友紛紛留言「餓了！」。

故宮南院「人氣國寶展─擬真物象」主題展7日登場，郎世寧繪於雍正6年，西元1728的〈百駿圖〉首度南下展出，故宮表示，無論古今，藝術家創作常以自然為師，像不像「幾」分樣，活靈活現的動物更是藝術家們汲取靈感的泉源，這次人氣國寶展以擬真物象為題，邀觀眾品味藝術家們出神入化的「寫真」技巧。

除明星展件〈肉形石〉再度「肥嫩鮮美」登場外，其餘如瓷器雞型香薰、銅制鴨型薰爐、玉兔盒、鹿銜靈芝及牙雕水族盤等，南院說，雖是生活中常見生物，造型神韻逼真細膩程度也不遑多讓，在藝匠們精雕細琢下，各顯其栩栩如生風貌，另展件〈雕象牙水族蚌式盤〉以實心象牙雕成，藝術家在盤內立雕水蠍、螺螄、牡蠣、蛤蜊、螃蟹及金魚並賦予色彩，水族的表皮「溼潤」生動，精巧難得。

至於〈雕象牙人物樓船〉共4層，由小塊象牙磋製黏合而成，槳、舵、迴廊、牌坊等配置一應俱全，門窗還能開闔自如，甲板上置9人，搖槳、烹茗、閒談，桌上瓶花、茶具樣樣精巧，南院表示，〈雕象牙人物樓船〉在乾隆35年，1770年年底完成，與玉兔盒一起呈交，皇帝御令「得時擺年節團圓桌」陳設，推想其設計製作或許與屬兔的乾隆皇帝本命年、兔年即將到來有關。

故宮南院表示，本檔人氣國寶展各種材質的動物造型展件齊聚，將展廳營造出有如「動物大觀園」的歡樂氛圍，將一直陪伴觀眾到2024年2月4日農曆過年前，兒創中心另設置〈百駿圖〉數位展，可供小朋友體驗畫馬樂趣，歡迎前來「找可愛」，跟動物朋友們相見歡！