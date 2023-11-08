警方以車追人將呂嫌逮捕到案。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣三義地區苗51線綠色隧道附近遭人傾倒廢棄物，嚴重影響周邊環境，警方獲報會同苗栗縣政府環境保護局實施聯合稽查，並追查到42歲呂姓男子涉嫌傾倒廢棄物，全案詢後依《廢棄物清理法》等罪嫌移送偵辦。

根據苗栗警分局調查，呂駕駛自用大貨車，承載某處工地拆卸下來的石棉蓋板、磚瓦、木材及輕鋼架等事業廢棄物，不法棄置於三義地區的綠色隧道，藉此從中獲利。

警方獲報後立即派員會同環保局確認該廢棄物屬一般事業廢棄物後，隨即調閱周邊監視器影像，以車追人鎖定涉案車輛，將呂嫌拘捕到案。為遏止廢棄物傾倒歪風，警方也有加強查緝三義、銅鑼地區交流道附近道路查察，期間雖未發現載運廢棄物車輛停留，舉發砂石（大型）車違規計有5件，其中1部砂石車載運土石，卻未出示合法土石運送聯單，經通知苗栗縣政府環境保護局立即當場開罰。

苗栗警察分局分局長蘇旭茂表示，三義苗51線，是連接鯉魚潭村與西湖村的綠色廊道，也是三義地區著名的觀光景點，絕不容許不法分子破壞這自然美景，另因土地資源有限且具有不可回復性，土地所有人應盡善良管理人的責任，以免遭人任意棄置廢棄物，民眾若發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請向環保局檢舉或與警方報案，共同打擊不法。