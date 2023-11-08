以巴衝突未見停火跡象，馬來西亞多次敦促設立人道主義走廊，不僅籲請以同理心感受巴勒斯坦人處境，在馬來西亞的巴勒斯坦人也說：「擔心下一分鐘就收不到加薩親友訊息」。

從10月7日迄今，以巴衝突戰事依舊未見和緩，加薩（Gaza）地區逾萬人傷亡，超過70%是婦女與孩童。東南亞國家馬來西亞關切受困戰火的巴勒斯坦人，多次集會聲援並撥款援助，馬來西亞政府與巴勒斯坦駐大馬大使館保持密切聯絡。

巴勒斯坦駐馬來西亞大使館曾兩度召開記者會，大使館的官方社群媒體平台臉書（Facebook）隨時公布最新傷亡數字，協助巴勒斯坦鄉親，爭取國際社會共同聲援。

在馬來西亞的巴勒斯坦人也在記者會召開時現身大使館，彼此交換家鄉訊息，也展示諸多罹難親屬或同胞圖片，盼透過媒體力量發聲。

巴勒斯坦人塔格魏德（Taghrweed）告訴中央社，她不能說誰是安全的，因為巴勒斯坦沒有一個人安全，加薩地區的居民沒有人是安全的。這場戰爭非常瘋狂，簡直是種族滅絕，似乎是活該被殺，只因為他們（以色列）只想殺死巴勒斯坦人。

對於記者詢及仍受困加薩地區家人情況，她說，目前仍盡其所能利用手機發送訊息報平安，只能說到目前為止家人尚且平安，但她真的不知道當通話結束的兩分鐘之後，家人是否仍舊平安。

塔格魏德指出，加薩到處都能聽到爆炸聲，她們鄰居的整棟大樓被炸毀，鄰居死亡了，朋友們音訊全無，她的家人也可能會發生這種情況，她只能一次又一次地擔心，害怕聽到不好的消息。

同樣對巴勒斯坦人伸出援手的馬來西亞穆斯林穆罕瑪迪（Muhamad Zufaiz）告訴中央社記者，加薩地區醫院被轟炸是相當愚蠢的事情之一，相信這不僅是他個人觀點，也是全世界的共同看法，這絕對不會是戰爭會做的事，當人們不論發生任何事情（受傷）時都會優先赴醫院，這是醫院最重要任務（醫治傷患）之一，「炸毀醫院絕對是一個壞主意」。

多次參與集會並揮舞巴勒斯坦國旗聲援的穆海明（Muhaimin）與穆斯塔吉姆（Mustaqim）認為，如何解決巴勒斯坦目前遭遇的問題是非常重要的，巴勒斯坦長期以來是馬來西亞的朋友，也都是穆斯林，他們希望巴勒斯坦成為「自由的巴勒斯坦」。

穆斯塔吉姆說，以巴衝突迄今，巴勒斯坦每天都有人死亡，他感到非常憤怒，身為馬來西亞穆斯林只能伸出援手，譴責軍事行動造成無辜人民傷亡。

哈妮（Hani）認為，巴勒斯坦的問題是帝國主義造成的，巴勒斯坦人卻遭到戰爭的犯罪行為，馬來西亞相信人性原則，因此支持巴勒斯坦。身為人類應和平共處，但以色列沒有對巴勒斯坦提供和平，而是採取攻擊行動，占領巴勒斯坦土地。

來自巴基斯坦的穆斯林安娜（Anna）則情義相挺巴勒斯坦，她說：「我為那裡（巴勒斯坦）遭受苦痛的孩童感到十分難過，因為『他們都是我的兄弟姐妹』。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯7日突襲以色列，造成1400人喪命，以色列隨後對加薩進行報復性空襲。馬來西亞對這個國際議題通令校園舉辦巴勒斯坦團結週，首相安華（Anwar Ibrahim）盼從教育著手，讓學校老師與家長教育孩童了解有關巴勒斯坦議題背景與知識，不應藉衝突加深族群岐見。