南投縣前消保官許麗貞利用職務之便，不實核銷每月5400元「為民服務費」，作為團購、網購、與家人聚餐之用，今年2月遭南投地檢署搜索調查，地檢署8日發布新聞稿指出，該案偵結，並將許麗貞依涉嫌《貪汙治罪條例》提起公訴。

檢方調查，許麗貞擔任消保官每月有5400元為民服務費，主要用於業務推廣。2020年12月，許麗貞邀縣府員工4人，向全國漁會團購漁產禮盒10盒，許麗貞訂4盒供自己食用或贈送親友，再向團購4人收取每份990元費用，再拿著發票向新聞行政處申請縣政推行業務費。

另許麗貞也多次向MOMO和蝦皮購物網站，訂購藤枝擴香組、中式碗禮盒，並以不實發票向縣政府申請縣政推行業務費5662元。

去年6月到10月，許麗貞5度帶著丈夫、女兒到瓦城、陶板屋、TOKYO蔦烏、布娜飛比利時啤酒餐廳等處用餐，並將用餐費用以業務推廣費報銷；甚至連許麗貞出國旅遊不在國內期，她也向縣府員工索取發票，核銷業務推廣費。

檢方偵結後，認為許麗貞確認犯行共13次、犯罪所得3萬8585元，依貪汙治罪條例第5條利用職務機會詐取財物罪，將許麗貞提起公訴；南投縣政府事後也將她調離現職改調祕書。

許麗貞擔任南投縣消保官長達19年，今年初廉政署接獲檢舉，指她涉嫌利用職務之便，不實核銷業務為民服務費金額數萬元，該署依《貪汙治罪條例》將其移送南投地檢署偵辦，檢察官訊後，諭令10萬元交保。

未料，許麗貞交保後，竟涉嫌勾串證人、偽造證據，再度遭檢方拘提，聲請羈押禁見。法官認為，相關證人都已完成筆錄，無串證或湮滅事證事實，才裁定50萬元交保；上月底偵結後依《貪汙治罪條例》提起公訴。