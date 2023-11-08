桃園市政府8日舉行市政會議，市長張善政提及上周參加觀光旅遊業於南港展覽館辦理的餐會，當天席開600桌，業者也邀請到國民黨總統候選人侯友宜，期盼侯友宜能讓量按觀光快點回溫，他今天也再度聲援觀光旅遊業者，更直呼桃園的業者已經嗷嗷待哺。

張善政說，交通部7日宣布明年3月前將開放讓台灣遊客組團到大陸觀光、兩岸的航點也會陸續開放，不過現在仍未開放，卻還是有傳出有台灣旅行團在大陸出事，由於是非法到大陸觀光，政府也有難使力給予協助。疫情已經過去，兩岸的觀光還沒回溫，桃園的觀光業者也都嗷嗷待哺，呼籲中央快點開放組團、讓陸客進來等，在此特別聲援旅遊業者。

張善政提及，桃園昨天由觀旅局開了觀光會報，將舉行的活動都做了數據分析，列出活動的定位、客群及成效，許多活動是由各局處自行辦理，如花彩節是農業局主辦，未來可以利用光觀會報將各局處的活動做串連，希望能扭轉桃園觀光位處六都最後的狀況。

張善政還說，大溪區進行有很多景點進行翻修，如大溪慈湖紀念雕塑公園已經重新開幕，他也澄清，先前有民眾在網路散佈不實謠言，稱市府將園區內的兩蔣銅像全部拆除，這是錯誤的資訊，園區內共有271個銅像，由於時代久遠已經非常老舊需要修補，為此才進行翻修工程，現在已經重新開放，晚間還有水舞表演還有民歌演唱，美不勝收，歡迎民眾到這些景點遊玩。