民眾黨今（8）日公布了3份內參民調，結果顯示，該黨總統參選人柯文哲與民進黨參選人賴清德互比的平均差距是4.83％，國民黨參選人侯友宜與賴互比的平均差距為-3.8％，柯勝侯8.63個百分點。對此，資深媒體人謝寒冰發現，這3份民調並沒有「侯柯」或「柯侯」的支持度，這說明柯文哲根本就不想與侯友宜合。

民眾黨的內參民調共委託《求真民調》、《趨勢民調》及世新大學進行，3份民調平均結果為：柯文哲36.15％、賴清德31.32％；侯友宜29.93％、賴清德33.73％。柯文哲也嗆問，賴對柯、賴對侯，哪個勝率最高，「難道會看不出來嗎？這個很清楚啊」。

謝寒冰今在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，在柯陣營今天公布的民調中，並沒有「柯侯配」或「侯柯配」，這代表他們從頭到尾，都沒有要與侯友宜合的意思，柯文哲一直認定，侯的實力比他弱，只要侯退了，就會有機會當選。謝寒冰也直言，柯文哲當然知道侯友宜不可能退，因此他要告訴大家，藍白無法整合的原因，是因為「實力比較弱」的侯友宜不願意退，才造成了今天的結果。

謝寒冰接著說，他無法苟同柯陣營「柯文哲想贏賴清德，國民黨只想贏柯文哲」的說法，並稱這會讓很多藍營支持者反感。他也反問，國民黨想要的，是既贏過賴清德又在國會過半，否則，藍營小雞為什麼一直尋求柯來幫忙站台？