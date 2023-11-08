李懿主持的三立新聞網實境綜藝節目《懿想天開》自2018年底開播，將於14日迎接5周年、200集的里程碑。她今（8日）與巫苡萱、倪暄、陳詩雅、陳詩媛、陳伊、冼迪琦及王世堅出席記者會，宣布除了固定班底老妹組」李懿、巫苡瑄、倪暄、陳詩雅外，將加入「新妹組」陳詩媛、陳伊、冼迪琦。

議員王世堅身為《懿想天開》開播首集來賓，今特別抽空蒞臨記者會現場，戰神王世堅在質詢時氣勢凌人，私底下其實有鐵漢柔情的一面，特別與主持群一起跳應援舞，為節目收視長紅打氣。

王世堅表示當時李懿在第一集時當他的助理，很受到婆媽的歡迎，到現在還有人問她怎不見，以為將她冷凍，他笑說如果李懿來繼續當助理，鄉親父老都喜歡她，應該可以出來選了，而李懿在節目中開過卡車、遊艇及拖車等，笑說就差開飛機，而她也因節目迷上重機，下個月還計畫去日本騎重機遊四國。

陳詩雅與陳詩媛分別隸屬味全龍與桃猿球球團啦啦隊，兩人在家也競爭得很激烈，陳詩媛笑說因為屬於不同球團，有時很尷尬，像球隊贏球但回家還不能驕傲，陳詩雅則說到現在老爸還分不清她們各自屬於哪個球團。倪暄之前在《全明星辯論會》中受到更多注意，她說自己是節目中哭過最多次，由於怕水，有時很多活動都會怕，李懿就虧她：「連五歲小孩都會笑她不敢玩兒童滑水道。」

一票女生湊在一起就是一個「吵」字，愛互相掀底、爆料，所以錄節目時都很熱鬧，李懿就說根本是女力團隊變後宮甄嬛傳，而新加入年紀最小的冼迪琦粉絲非常多，她被媒體稱為「峮峮接班人」，笑說感謝大家給這頭銜，她也把峮峮當偶像，大家都鬧她說是不是要把峮峮幹掉，她緊張得趕緊說「這是無法取代的！」《懿想天開》每周二晚上9點30分在官方Youtube頻道準時上架，隔天下午2點在三立新聞網播出。