藍白合陷入僵局，外界關注國民黨總統參選人侯友宜是否會轉爭取「侯韓配」，資深媒體人王淺秋今(8)日透露，前高雄市長韓國瑜坦言有被侯友宜徵詢當副手，但他強調沒有意願。資深媒體人尚毅夫則指出，朱立倫爆出韓國瑜想當副主席的「求官說」讓韓很火大，而最初是朱立倫的岳父高育仁和心腹幕僚黃敏恭主動去找韓國瑜時，希望韓做非綠桶箍，但韓提到自己沒有角色才有副主席一說，之後也是朱去找韓。

近日有媒體爆出韓國瑜上月與民眾黨總統參選人柯文哲見面時，曾向柯說「沒有侯柯配就是侯韓配」，但遭韓、柯雙雙否認；王淺秋今也透露，韓國瑜坦言有被侯徵詢當副手，但沒有意願，只會當啦啦隊。另也有藍營小雞期待韓國瑜能列入不分區，拉抬選情。

資深媒體人尚毅夫昨日在政論節目《新聞面對面》表示，韓國瑜當副手的可能性很低，連不分區可能都不會要，最大的關鍵就出在10月12號，朱立倫突然爆出韓國瑜主動要當副主席，被外界認為「韓國瑜求官」，這是朱立倫很沒武德的一句話。

尚毅夫爆料，朱立倫的說法是「幾個月以前，朋友跟韓國瑜建議當副手」，而那兩個朋友是「高育仁跟黃敏恭」。主持人指出，高是朱立倫的岳父、黃是桃園市黨部主委，算是朱的心腹幕僚。

尚毅夫說，高育仁跟黃敏恭是自己去找韓國瑜，不是朱立倫主動，但目的是希望韓國瑜可以在非綠整合方面當「桶箍」，但韓有提到自己沒有身分，所以談著談著就有提到副主席。尚表示，不確定是高還是黃去跟朱立倫講了這件事，朱立倫才去找韓國瑜談。所以也不是韓國瑜主動找朱立倫談副主席，朱這一槍打的實在讓韓國瑜非常火大。

同台的侯競辦組織部副召謝龍介表示，韓國瑜扮演甚麼角色的可能性都有，但韓不會去求，韓國瑜是臉皮很薄的人，不會主動說要怎麼樣，但會問「我這樣適合嗎」，韓很小心，不會沒事去硬蹭別人。