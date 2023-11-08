中華電表示，預計將在明年第1季於MOD、Hami Video為劇迷帶來全台獨家首播服務，同時希望藉由劇中女主角探訪台北、新北、台南、高雄等地特色美食及景點的腳步，帶動海外觀光風潮，一同感受台灣獨有且豐富的風土人情，更期許透過本次雙方共同開發戲劇作品，加深台日影視產業交流，齊力將台日文化內容推向世界舞台。

中華電信執行副總吳麗秀表示，中華電信很榮幸首次參與海外業者影視製作，即與在日本持續推出廣受好評戲劇、節目的東京電視台攜手，中華電信除獲得《獨活女子的守則4》台灣獨家影視版權，也與東京電視台共同企畫特別訂製台灣篇，成為中華電信與東京電視台長期合作的開始，讓雙方未來可以有更多元的協作模式，並為中華電信累積跨國合製的經驗值，持續為國內觀眾帶來別出心裁的精彩影視內容。

中華電信強調，將持續持擴大投資影視內容及佈局影視產業方針，繼與文策院攜手領航籌組「文化內容產業基金」，以開創台流造浪為使命，今再度跨出首次跨國合製戲劇的嶄新一步，相信藉由台日的交流合作，能為本土影視生態帶來不同觀點以及創作能量。

中華電強調，未來中華電將以最優質的行動及寬頻網路及超過280萬用戶的MOD、Hami Video影視平台為基礎，持續扮演台灣文化內容產業與國際平台、銷售市場的重要橋梁，號召國內外影視人才齊聚激盪出不同火花。