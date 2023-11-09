威力彩連槓11期後，今（9）日頭獎獎金上看5.4億元，專研塔羅牌的小孟老師在臉書上發文表示，當天4種生肖、4個星座財運旺盛，去彩券行下注前，吃特定食物、穿對衣服顏色，再準備招財小物加持運勢，將可開啟財庫，橫財大噴發。

▌好運星座

Top4：天蠍座

太陽火星仍舊駐守天蠍座的本命宮位，顯示天蠍座財水充沛，財富能量旺到爆表，下注前先冥想紅色的花朵或火龍果，或吃個紅色食物再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3：天秤座

金星加速進入天秤座的本命宮，顯示天秤座在偏財運方面能一飛沖天，建議下注前吃荷包蛋或白色水煮蛋，因為金星是蛋白色，吃完之後就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。

Top2：巨蠍座

太陽籠罩巨蟹座的偏財投資宮位，顯示巨蟹座財運備受加持，在選號以及挑選號碼時能更加有靈感。由於太陽籠罩偏財宮也象徵金黃色，建議多穿金色衣服，能引進財運來引進自身財氣。

Top1：處女座

受到冥王星加速移入處女座的偏財宮影響，並照耀處女的財寶庫，建議在下注前用紅包袋畫上三個星星，並在紅包袋裡放三根吸管，藉由吸管以及紅包袋紅色能量吸收大量財火入庫，帶來旺盛的財氣。

▌好運生肖

本日屬兔、虎、蛇、龍的人運勢旺盛，別錯過買彩券中大獎機會，9日當天最適合去投注站的好運時辰為早上9時到11時；下午3時到5時。另外，開運財神方位落在東方，建議可以尋找住家或辦公室東方的投注站下注。