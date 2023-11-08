一名香港珠寶商10月底在美國遭搶匪開車追撞，他當場雙手舉高、跪地求饒，情節宛如電影。

電影中的公路搶劫情節在美國南加州真實上演！10月底4名搶匪駕車從後方故意衝撞一名香港珠寶商的轎車，將轎車後車廂撞得稀巴爛，搶匪下車後上前行搶，香港珠寶商當場舉高雙手、跪地求饒，畫面相當衝擊。

綜合洛杉磯地方電視台KABC-TV、《洛杉磯時報》（LA Times）報導，加州當地時間10月24日下午1時30分過後，南加州10號州際公路（10 Freeway）東向路段上，一輛Dodge Caravan深色廂型車衝撞前方一輛愛快羅密歐（Alfa Romeo）黑色轎車，當場把黑色小轎車的後車廂撞得稀巴爛，前後座玻璃碎一地，轎車停在路邊不斷冒煙。

畫面顯示，4名臉上戴著黑色頭套的男子從廂型車下車後衝向小轎車，在前後座及後車廂查看，一旁還有男子拿手機錄影，這群人打劫一番後坐上等候在旁的另一輛白色轎車後揚長而去，行徑非常大膽。過程中，一名亞洲面孔的男子雙手舉高，在不斷冒煙的小轎車旁「跪地求饒」，畫面宛如電影情節。

加州高速公路警察（California highway Patrol）近日證實，遭搶的是一名香港珠寶商，被搶隔天就已離開美國，搶匪當天攜帶鐵槌及撬棍，不過至今警方尚未逮捕任何人。

目擊者描述，搶匪的行徑「就像知道車內有什麼東西一樣」。

洛杉磯地方電視台KNBC引述多名美國執法消息人士指出，香港珠寶商被搶之前，可能在工作地點就已經被盯上、跟蹤了，搶匪可能和近幾周來在南加州發生的其他珠寶商打劫事件是同一批人。

目前仍不清楚香港珠寶商的損失金額。