日本沖繩歌姬夏川里美（中）出道25年，明年將10度來台開唱。今（8）日特地到高雄上電台宣傳。（柯宗緯攝）

日本沖繩歌姬夏川里美出道25年，明年將10度來台開唱。今（8）日特地到高雄上電台宣傳，她談到，這是第一次到高雄，但因為工作關係只能短暫停留，希望下次有機會再來玩。至於是否會計畫到高雄開唱？她笑回「當然」，只是這次巡演來不及。

夏川里美快閃南台灣 喜曝高雄演唱會計畫

夏川里美今到高雄接受微微笑廣播網節目總監素蘭跟阿弘主持的直播訪問，暢談音樂路上的點滴及對台灣的特別感情，問到她是否考慮過其他風格的音樂，夏川里美直言伍佰的《你是我的花朵》是她喜愛的類型，甚至同時練習舞蹈動作，給歌迷截然不同的音樂感受。

今年是夏川里美出道25周年，因為新冠疫情關係，夏川里美將近4年沒有來台舉辦個人演唱會，因此將把台灣列入巡迴演唱會的一站，明年2024年2月3日重返台北國際會議中心舉辦演唱會、2月4日在台中中興大學，這也是她第十度來台開唱，再次刷新日本藝人在台灣演出的紀錄。

今下午記者會上，夏川里美身穿鮮紅色長版上衣亮相，並應媒體要求清唱招牌歌曲《淚光閃閃》，媒體及工作人員聽得如癡如醉。被問到未來有機會到高雄開唱嗎？她用中文直說「當然」，不過也坦言這次巡演的話有難度，希望將來能到高雄開演唱會。她也透露，很愛台灣的小吃胡椒餅及呱呱包，「真的很好吃」！

隨後夏川里美則接受番薯電視台節目總監黃西田專訪，夏川里美告訴大家她曾經灌錄過一張中文歌曲的專輯，這次在「蕃薯田庒」電視節目，特別安排了淚光閃閃的日語、台語、英語和中文的演唱。