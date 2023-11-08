中國外交部發言人汪文斌8日主持例行記者會時，塔斯社提問引述一名美國官員表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平計畫11月15日在舊金山亞太經濟合作組織峰會期間舉行雙邊會談，外交部能否證實該消息？

對此，汪文斌表示，中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。同時，通往舊金山不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」，雙方要切實「重回峇厘島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾、克服障礙、增進共識、積累成果。