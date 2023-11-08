彰化縣鹿港鎮鹿和路3段7日發生貨車違規迴轉與黃牌重機碰撞的事故，騎乘黃牌重機的溫姓男大學生連人帶車被壓在貨車車底。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮鹿和路3段昨天發生1起貨車與黃牌重機的車禍，今天事故畫面曝光，該貨車未依規定迴轉，與1部由溫姓男大學生騎乘的黃牌重機發生碰撞，且溫男遭拖行輾壓，僅雙腿露出貨車車底外，畫面驚悚，幸好溫男經送醫包紮後即出院，事故原因由警方調查釐清。

從曝光監視器影片可發現，當時鄭姓男子駕駛的貨車從路旁駛出後即要迴轉，過程中，1部由溫姓男大學生騎乘的黃牌重機行經至該處，兩車發生碰撞，溫男連人帶車卡在貨車車底，並慘遭輾過，僅剩1雙腿還露在車底外，貨車駕駛鄭男隨即下車查看。

附近居民連忙跑出來查看狀況，他們看到溫男被壓在車底時都嚇了一大跳，幸好不久即看到溫男自行從車底爬出脫困，隨後被送鹿港基督教醫院，其受有左手掌骨裂，手腳擦挫傷等傷勢，包紮後即出院。

經查，當時鄭男駕駛貨車要去送貨，在路口未依照規定迴轉；溫姓男大學生騎乘黃牌重機，當時要去學校上課。

鹿港警分局交通分隊長李柏勳指出，事件發生在7日12點多，地點在鹿港鎮鹿和路3段，鄭男駕駛貨車沿鹿和路3段由北向東行，要去送塑膠貨物，未依規定迴轉，與溫姓男大學生騎乘的黃牌重機發生碰撞，雙方酒測值均為0。