泰國警方和警政署刑事警察局及日本警方合作，10月在泰國逮捕2名台籍和2名日籍電信詐騙犯，台籍犯罪嫌疑人負責管理，日籍嫌犯則假扮銀行行員或政府官員詐騙日本民眾。

泰國皇家警察副警察總長蘇拉切（Surachate Hakparn）今天舉行記者會，宣布和台灣及日本警方攜手破獲電信詐騙機房，共逮捕2名台籍嫌犯和2名日籍嫌犯。

泰國警方10月13日先在龍仔厝府（Samut Sakhon）逮捕2名台籍嫌犯和1名日籍嫌犯，稍後在甲米府（Krabi）逮捕第2名日籍嫌犯。這4人在龍仔厝府設置詐騙機房，由台籍嫌犯擔任管理幹部，日籍嫌犯負責假冒銀行行員或是政府官員以詐騙日本民眾，其中1名日籍嫌犯還要負責招募新成員。

泰國警方在現場搜出11支行動電話、2台筆記型電腦、5張信用卡以及寫好的日文詐騙腳本。

2名台籍嫌犯以觀光簽證入境泰國，其中1人是在逃的通緝犯，刑事局將爭取讓2人遣返回台。