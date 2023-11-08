半導體在經濟安保重要性與日俱增，日本政府為協助正評估興建熊本二廠的台積電等企業在日本打造生產據點，將在今年度補正預算案中編列約1兆9000億日圓（約新台幣4069億元）。

日本放送協會（NHK）報導，在日本政府11月2日通過的新經濟對策中，將透過強韌化在經濟安全保障上重要的先進及次世代半導體供應鏈等作為，促進對日本境內的投資。

因此，作為增加提供半導體生產與開發協助的3項基金資金，日本政府原則上將在今年度補正預算案中編列約1兆9000億日圓。

具體而言，考量到針對台積電持續評估在熊本縣興建的二廠提供協助，將在協助先進半導體量產的基金增加7600多億日圓資金挹注，並增加6400多億日圓到用來協助本土以先進半導體國產化為目標的合資公司Rapidus等的基金。

另外，這約1兆9000億日圓中，有約5700多億日圓將挹注到協助半導體穩定供應日本的基金。

日本政府希望藉由增加能分幾個年度支出的基金規模，確保半導體產業對日本境內的投資；包括上述預算在內的補正預算案，預計將在11月10日的內閣會議上獲通過，然後送進國會進行審議。