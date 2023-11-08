影后舒淇和馮德倫情牽20年，2016年閃電宣布結婚，兩人有共識不辦婚宴，也強調絕非先有後婚，多年過去兩人始終甜蜜蜜，夫妻倆合起來身家上看數億，近日馮德倫出席活動，被問到家中理財規劃，他透露跟太太各自財務獨立，但舒淇比較厲害，會投資買畫，至於他是否喜歡買錶或車？馮德倫則給了一個不同於其他男藝人的答案。

演藝圈許多男明星都是有名的愛車一族，例如周杰倫、余文樂等，近日據港媒報導，馮德倫和陳智燊、麥少瑜出席銀行活動，被問到是否也喜歡買名車、名錶？他坦言對名車沒興趣，「車就不會了，一落地就虧，我有需要才買，自己不大花錢。」平時容易需要花錢的的應該是為了工作添購服飾等行頭。

馮德倫進一步說，但由於藝人身分會有品牌贊助，常因此省下不少錢，他自己則是私下旅行時花錢不手軟，最重視的是飯店，除了希望設施好，也會希望地理位置不錯，熱愛運動的他便有機會出門跑步放鬆，至於舒淇近況，馮德倫說老婆一直都在低調忙拍戲，大家很快就會看到她的作品。

馮德倫和舒淇當年無預警宣布結婚，還放出超閃的金句：「我們相識了20年相戀了四年，我毫無反顧地娶她了，我們結婚了」，夫妻倆婚後一度傳出婚變，知情人稱：「Kiki（舒淇）視馮德倫如好姊妹多過於情人」，兩人聚少離多，生小孩無望，才準備離婚。見此，舒淇則意有所指曬出愛貓照片，用貓的口吻說：「Kiki是誰？我麻麻明明不叫kiki啊！不是Honey嗎？」用行動駁斥婚變。