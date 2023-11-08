Bottega Veneta 微風快閃店，於即日起至2024年1月3日。(Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真) 
Bottega Veneta 微風快閃店，於即日起至2024年1月3日。(Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真) 
Bottega Veneta Loop 金銀雙色皮革編織斜背包，9萬6200元。(Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真) 
Bottega Veneta Loop 金銀雙色皮革編織斜背包，9萬6200元。(Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真) 
Bottega Veneta Sardine 編織皮革金屬提把斜背包，15萬8800元。(Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真) 
Bottega Veneta Sardine 編織皮革金屬提把斜背包，15萬8800元。(Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真) 
Bottega Veneta Sardine 編織皮革造型金屬提把手提包，店恰。(Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真)
Bottega Veneta Sardine 編織皮革造型金屬提把手提包，店恰。(Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真)

美籍日裔男星新田真劍佑，因出演人氣動畫《航海王》真人版影集而爆紅全球，也因此受到許多精品品牌關注，在上月受珠寶品牌邀請快閃台中，本月8日又再度受Bottega Veneta 邀請來到台北微風南山快閃店，這次快閃店蓬鬆、氣球般的外觀讓他十分印象深刻，至於對於品牌最深刻的印象便是品牌標誌性的皮革編織單品。

大眾對於Bottega Veneta 的第一印象便是其精湛的工藝，但是「創意」也是品牌的核心價值，因此此次快閃店特別使用氣球般的質地展出，室內裝潢部分則扣合品牌標誌秀的火山釉材質，同時也呼應品牌創意總監Matthieu Blazy喜愛的建築元素、物件材料等，蓬鬆、柔軟的店裝同時也與近期品牌強調的「流動的工藝」相互呼應。

在本次快閃店中主要展示2024早春系列的商品，運用標誌性的皮革編織染製出各種亮眼彩盤，如品牌近期熱門的 Andiamo 提包，或是全新推出的 Gemelli 肩背包都推出新的配色，快閃店將於即日起營業至2024年1月3日。

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