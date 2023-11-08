Bottega Veneta 微風快閃店，於即日起至2024年1月3日。(Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真)

Bottega Veneta Loop 金銀雙色皮革編織斜背包，9萬6200元。(Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真)

Bottega Veneta Sardine 編織皮革金屬提把斜背包，15萬8800元。(Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真)

Bottega Veneta Sardine 編織皮革造型金屬提把手提包，店恰。(Bottega Veneta提供／林欣儀台北傳真)

美籍日裔男星新田真劍佑，因出演人氣動畫《航海王》真人版影集而爆紅全球，也因此受到許多精品品牌關注，在上月受珠寶品牌邀請快閃台中，本月8日又再度受Bottega Veneta 邀請來到台北微風南山快閃店，這次快閃店蓬鬆、氣球般的外觀讓他十分印象深刻，至於對於品牌最深刻的印象便是品牌標誌性的皮革編織單品。

大眾對於Bottega Veneta 的第一印象便是其精湛的工藝，但是「創意」也是品牌的核心價值，因此此次快閃店特別使用氣球般的質地展出，室內裝潢部分則扣合品牌標誌秀的火山釉材質，同時也呼應品牌創意總監Matthieu Blazy喜愛的建築元素、物件材料等，蓬鬆、柔軟的店裝同時也與近期品牌強調的「流動的工藝」相互呼應。

在本次快閃店中主要展示2024早春系列的商品，運用標誌性的皮革編織染製出各種亮眼彩盤，如品牌近期熱門的 Andiamo 提包，或是全新推出的 Gemelli 肩背包都推出新的配色，快閃店將於即日起營業至2024年1月3日。