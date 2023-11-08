民進黨今(8)日中常會，民進黨主席賴清德致詞時，提到台灣對於外籍生來台唸書納保有六個月空窗期的議題表示，健保牽涉的是健康人權，人權沒有國界，所以當政府用健保制度支持外籍生的時候，也應該以一樣的關心，將中生比照外籍生納入考量，希望行政院對此也進行研議。

賴清德提到，日前他代表蔡英文總統前往巴拉圭共和國，參加貝尼亞總統就職典禮，外交部也安排他與巴國參眾兩院的議長及外交委員會主席見面，兩人不約而同都提出台灣對於外籍生來台唸書納保有六個月空窗期的議題，希望行政院對此議題進行研議，讓外籍生參加健保之前的健康權益保障上更佳完善。

此外，會中邀請燦爛時光東南亞主題書店負責人張正以「東南亞移工在台灣的燦爛時光」為題進行專案報告，民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德聽取報告後裁示，張正從創辦「四方報」開始，為台灣與東南亞文化及語言的連結，走出一條讓人感到溫暖和感動的道路。

賴清德說，移工朋友當中有許多創作人才，例如陳氏桃女士，在台幫傭12年，回到越南家鄉已經成為知名畫家。另外，尋找「第二個媽媽」的真實故事更是超越國界、超越血緣的緣分。

他說，張老闆提到的民間「移工大使」是很好的建議，讓許多在台灣有美好體驗的移工朋友，回到家鄉成為母國跟台灣之間友誼的橋樑，這是一種細水長流的外交，也是最為穩固的情誼。

賴清德強調，台灣是一個重視多元文化的國家，謝謝移工朋友的到來，一起讓這裡變的更好。未來民進黨也會努力保障移工的勞動尊嚴，並且讓台灣社會多元族群間的包容及尊重更加深化。