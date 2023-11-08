過去一周，服裝代工廠的作業員跟孟加拉警察，就薪資問題發生嚴重的死傷衝突後，孟加拉政府7日宣布，從12月1日起，最低薪資將調高56.25%，月薪可達12,500孟加拉幣塔卡（taka），約114美元，這是5年來首次加薪。

據悉，這次基本薪資上調，是由代工廠業者、工會領導人，以及官員所組成的小組一致投下同意票。頗低的薪水結構下，幫助孟加拉成為僅次於中國大陸外，全球最大服飾出口國，但不斷飆升的燃料與電費，讓這個南亞開發中國家的人民生活成本不斷增加。

不過，在明年元月孟加拉大選之前的最低薪資大漲，對占孟加拉GDP近16%，每年出口金額超過400億美元的當地服飾代工業來說，可能是噩夢一場。孟加拉有4,000多家此類工廠，為全球著名品牌代工，從Zara母公司Inditex到Gap等都有，甚至還有較高檔品牌Hugo Boss以及Lululemon。

與大多數消費商品製造業者一樣，時尚零售商也面臨著高庫存與全球經濟趨緩的問題，主要經濟體的買家因手頭不寬裕而減少購物，導致孟加拉10月服飾出口大減14%。

孟加拉代工廠商Plummy Fashions坦言，調漲基本薪資的時機並不太好。服飾代工業已陷入困境，訂單很慢才看得到，能源供應不足，整體形勢不好。在這個時機點，工資還要大幅上漲，但對於員工來說，這當然是合理的要求。

Plummy Fashions指出，這次薪資大漲將把整體成本拉高5%到6%左右，解決之道就是和其它代工廠老闆串聯，向客戶要求提高代工費用，不然自己無力承擔大漲的人事費用，勞動力占總成本的10%至13%之間。

不太樂觀的Plummy Fashions說，有些客戶只願意漲價漲一點，根本不夠支付將來多出的人事成本。另外，買家這麼多，在沒有法律強制規定下，只有為數不多的願意支付上漲的代工費用。

不過，10月份時，包括Abercrombie & Fitch、Adidas、Gap、Hugo Boss、Levi's、Lululemon、Puma、PVH以及Under Armour等，部分國際知名品牌業者建議，孟加拉政府應實施年度最低薪資審查機制，才能跟上不斷變化的全球總體經濟。

除了提高最低薪資外，孟加拉政府還要求資方要幫勞方的年薪多增加5%。孟加拉另個服飾代工廠，向Walmart、Zara以及American Eagle等品牌供貨的Envoy Group指出，在全球主要經濟體成長趨緩，加上俄烏大戰，中東又衝突不斷，自己的客戶不願支付合理且公平的費用。

Envoy Group補充，這些客戶很強勢，當在下單時，客戶會說還有很多競爭者在等這些訂單，故自己常被指使要如何做。服飾代工產業需要有能力來應付所需之成本，萬一這個產業垮了消失不見，孟加拉的勞工要去哪裡找工作。