針對立法院昨（7）日進行「選前停開院會及委員會」黨團協商，民進黨團主張12月20日起停會，提前結束會期以投入選舉，民眾黨立法院黨團堅決反對以選舉作為提前停會的理由，這是對選民不負責任的表現。

民眾黨團表示，本會期總預算審查進度嚴重落後，朝野各黨團應堅守財政紀律，盡速完成總預算審議，除此之外，與民眾生活密切相關的各項法案，例如《道路交通安全基本法》、《房屋稅條例》、《最低工資法》、《公民投票不在籍投票法》、《揭弊者保護法》仍需立法院審查

民眾黨團說，國民黨團及民進黨團昨日達成提前停會的共識，這種做法既剝奪立法院正常運作的權利，更損害國會的效能與尊嚴，民眾黨團堅決反對停會，主張本會期應至12月31日，確保在法定會期內完成所有應審議的法案。

民眾黨嚴正聲明，選舉不能成為懈怠立法與監督的藉口，民眾黨團將繼續堅守崗位，維護立法院的職責與尊嚴，不辜負人民期待與信任。