大巨蛋即將於18日舉辦壓力測試賽，不過外界也相當關注，大巨蛋在試營運階段，遠雄必須提交防災應變計畫。民進黨台北市議員吳沛憶就質疑，按照規範試營運前3到5個月就要送到市府，現今距離測試賽僅剩下約莫1周時間，遠雄是否已提交相關計畫？對此體育局證實已於7日晚間收到，台北市長蔣萬安也表示10日將進行審查，會視審查結果要求遠雄即刻改善。
吳沛憶表示，按照規範，遠雄需再試營運前3到5個月內，提出防災應變小組、消防防護計畫、地震應變計畫、防颱整備計畫、突發事件應變計畫、疏散演練計畫、周邊交通疏導及指揮計畫等多個防災應變計畫。不過近日來數度向市府局處索資，得到的回應都是「還沒收到」，但距離測試賽僅剩下1周左右的時間，遠雄是否已經提出相關計畫？
對此大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，各項計畫遠雄都於7日晚間遞交給北市府，目前預計於10日邀集跨局處單位前往遠雄審查。蔣萬安也承諾，10日就會有審查結果，如有缺失就會要求遠雄馬上改善，一定會嚴格審查。
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