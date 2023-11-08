基隆市有一名張姓男子行經中正路的安瀾橋派出所附近，不慎把鑰匙掉入水溝內，警員簡欽威得知後立刻回派出所拿衣架自製吊鉤，最後順利協助民眾拿回鑰匙，也解除一場「小虛驚」。圖為簡欽威與民眾合力「勾出」鑰匙之情形。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

本月5日上午基隆市中正路上的安瀾橋派出所附近，警員簡欽威行經派出所外時，發現一群民眾圍在派出所旁的地上，好像有困難，便立刻上前關心。原來是民眾張姓男子不慎把鑰匙掉落到水溝內，但水溝蓋又是老式細孔的，不易取出。簡欽威立刻回派出所拿衣架自製吊鉤，最後順利協助民眾拿回鑰匙，也解除一場「小虛驚」。

基隆市警局第二分局表示，當時張姓男子手伸進口袋要拿東西時，沒想到鑰匙「好巧不巧」從口袋滑了出來，又恰巧當時他就站在水溝蓋上，一連串的巧合也造成張男的一串鑰匙直接應聲入溝，非常苦惱。

附近民眾看到情形紛紛上前幫忙，討論是否要將水溝蓋打開，而簡欽威見狀便返回派出所內拿出一支衣架，透過折彎的方式，三兩下就變成一支長形直條狀末端帶勾的鐵絲，加入「救援鑰匙」之行列。

隨後亦有其他民眾帶來取物夾一同幫忙，經過眾人一番努力，最後終於將鑰匙勾起，張男也連連感謝警方與眾人的熱心協助，讓他能順利返家，也解除一場虛驚。

警方呼籲，若攜帶重要證件或鑰匙，務必收妥於皮夾或包包內並再三檢查，避免疏漏遺落造成自身困擾。