2023年11月08日澎湖縣／澎湖海巡艇8日上午冒險強靠蛇行加速逃逸中的「粵南澳漁21721」陸船，由隊員跳船登檢控制。（澎湖海巡隊提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖海巡隊今（8）日上午執行海上聯合偵巡勤務時，於七美西南14.8浬處發現2艘陸船於我國限制水域併靠而趨前查緝，2陸船見巡艇現身，隨即分開蛇行逃竄，經巡艇緊追其中1艘陸籍運補船，並冒險強靠登檢後，依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返馬公港留置調查。

澎湖海巡隊表示，「粵南澳漁21721」陸船上計有8名船員，初步量測體溫均正常，均無發燒或是疑似感冒症狀，且未發現牛、豬肉製品；經了解該運補船載運約300公斤魚貨，登檢後均已實施海拋，後續將送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離及調查。

澎湖海巡隊10071巡防艇是今日上午8時許，於澎湖七美西南14.8浬處發現2艘大陸船舶併靠接駁魚貨，隨即蒐證並實施鳴笛、廣播命其停船受檢。該2艘陸船見狀隨即分開逃竄並蛇行拒檢，巡防艇破浪追緝其中這艘「粵南澳漁21721」陸籍運補船，利用迫近時刻強靠登檢，先由2隊員先後冒險跳上陸船，但陸船仍加速逃逸拒不停船。

由於強跳跳船過程驚險，因此艇長一度暫緩強靠，以免隊員失足落海，等2名在陸船上的隊員控制該船，要求船老大停船後，才再次加派人手登檢。