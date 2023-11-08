大陸海南省瓊中黎族苗族自治縣，日前傳出有間餐廳被不僅販賣高單價的料理餐點，一碗蘭州拉麵要價3500多元，一道清燉鮑魚料理竟破萬元，離譜價格高出其他餐廳許多，甚至被傳出有穿著外送服飾的黑絲長腿妹親自送到家，讓大批網友質疑私底下有其他非法交易，對此，當地警方出手調查闢謠，也提醒網友不要繼續造謠。

綜合陸媒報導，海南省瓊中黎族苗族自治縣有間餐廳，於某外送平台上販售高單價料理，且營業時間在深夜11時至隔日凌晨6時，其販賣的餐點有清燉鮑魚2880元(約新台幣12759元)、牛雜湯粉1400元(約新台幣6202元)、小炒黃牛擂椒飯1790元(約新台幣7930元)，以及蘭州拉麵800元(約新台幣3544元)等，價格明顯與其他間餐廳貴上許多，不過該商家的店面首頁已顯示「關店」不再營業，電話也無人接通。

大陸有間餐廳疑掛羊頭賣狗肉，傳出有黑絲妹親自外送到府，遭質疑有進行非法交易。（圖／翻攝自微博）

不僅餐點比較貴之外，該店家也被傳出有美女外送員穿著黃色短袖上衣，下身著短裙、黑絲襪，親自將餐點送上門，該店家也被傳出疑私底下進行其他的非法交易。

消息在網上曝光之後，引起大批網友紛紛議論，而當地警方也出手調查，並指出，從相關交易紀錄顯示，該店家已兩個月沒有在外送平台產生外送訂單，也未發現有提供非法服務的違法行為。

大陸有間餐廳疑掛羊頭賣狗肉，讓當地警方出手調查並闢謠。（圖／翻攝自微博）

且另外指出，網上流傳該店家餐點價格的外送頁面並非是同一間店家，而是另一間餐廳的外送餐點價格，還有瘋傳的黑絲美女外送員，則是在網路上拼湊而成的畫面，警方也提醒網友不要再造謠。

對此，網友也紛紛留言表示「一看就是自導自演」、「又是造謠...」、「多大一盆的牛雜湯賣1400元(約新台幣6202元)」、「重拳打擊造謠的人」、「把造謠的抓起來，不然就是告訴我們網上造謠無成本，法外之地」、「如此明目張膽的可能嗎？」。