世界衛生組織（WHO）發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）今天表示，加薩一些醫生持續在沒有麻醉的情況下進行手術，包括截肢。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，林德邁爾今天在瑞士日內瓦舉行的記者會上表示：「加薩平民所遭受的恐怖是沒有道理的。」他強調民眾「迫切需要水、燃料、食物，以及安全地接受醫療救助，才能保命。」

林德梅耶重申，聯合國籲請每天「不受阻礙、安全可靠地運送」約500輛卡車的援助物資，這些物資不僅要跨越邊境，而且「一直要送到醫院病人手中」，那裡經常在無麻醉的情況下進行手術，包括截肢。

林德梅耶補充說，死亡和痛苦的程度「難以衡量」。

林德梅耶指出，至少有16名醫護人員在執勤時喪生，而國際人道法禁止任何針對醫療機構的攻擊。

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）今天表示，他們的1名同仁與其幾名家屬，都在夏提（Al Shati）難民營的爆炸中喪生。

無國界醫生組織表示，組織所屬實驗室的技術員阿赫勒（Mohammed Al Ahel）及其幾名家人，在昨天的爆炸中喪生。

無國界醫生組織在聲明中表示：「我們十分關切在加薩的所有同仁，其中許多人仍在加薩走廊的醫院工作，拯救生命。」

紅十字國際委員會（ICRC）今天也表示，它們的人道車隊在向加薩衛生機構運送基本醫療用品時遭到攻擊。

根據紅十字國際委員會，2輛卡車在攻擊中受損，1名司機受輕傷。

紅十字國際委員會加薩代表處主管向柏格（William Schomburg）在聲明中表示：「這些條件不適合人道工作人員執行任務。」

「我們來這裡是為了向有需要的平民提供緊急援助。確保重要援助物資能夠送抵醫療設施，是國際人道法規定的法律義務。」