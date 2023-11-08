民進黨8日中常會中，據轉述，祕書長許立明黨務報告時表示，兩周前趙天麟與中國籍女子婚外情風波影響，總統選舉民調領先幅度略為縮小，感謝各方協助把過去風波在最短時間內結束，這兩周藍白合變藍白拖，看到民眾黨總統參選人柯文哲最近言行優勢不再，賴清德回到之前的狀態。

此外，許還說，對於柯文哲近來回嗆學生，還說誤差範圍就算輸，又公布民眾黨內參民調聲稱自己遙遙領， 這看出柯文哲一方面對國民黨羞辱，也是在用撕裂台灣的方式選舉。

據轉述，許立明會中強調，選舉不是只有看民調，民調只是各項工具之一，還有組織、人情，甚至會有賄選狀況，即使優勢存在，還是要戒慎恐懼面對各項挑戰。

許立明指出，民進黨希望，不管內部如何競爭，對外就是團結台灣，才能面對日益遽增的挑戰，以及國際負責的局勢，不管是全球產業鏈重組或是敵人各項挑戰，團結台灣一直是民進黨目標，不應該撕裂為了自己達成政治目的。相較之下，民進黨是以正面為訴求挺台灣，賴清德也不斷強調民主大聯盟，最重要的是全民和，這也是日前蔡英文總統提到的。

談到選戰步調部分，許說，昨天公布競總組織架構，也從第一場台南、新北競總成立，後續也會相繼成立各縣市競總，選舉步驟會按部就班按照自己步驟，大步整隊前進；針對立委新人， 也展開一對一輔導 不管是組織、文宣、新聞議題上，都希望針對沒有選戰經驗新人增強戰力。

許說，新人其實在議題上，相較實力較薄弱，現在媒體八成聚焦在總統議題，最近也一直在處理候選人同質性及對手同質性等等分類， 所以會試圖用連線方式或區域聯合作戰方式協助新人、例如三一八學運連線、絕地武士連線、君臣連線等，協助搶佔版面、曝光，希望六十幾天全黨團結拚勝選。