成員Key（左起）、泰民、珉豪都對於電影即將上映相當期待，也呼籲粉絲進戲院支持。（車庫娛樂提供）

韓國男團SHINee出道15年的首部專屬演唱會電影《My SHINee World》，讓觀眾能身歷其境他們所展現的精彩演唱會舞臺，盡情享受每個精彩瞬間，成員們對於電影都感到十分期待，Key甚至開玩笑地說：「我們會以這部電影進軍坎城影展！」還說很期待有機會能以本作拿下青龍電影獎最佳男主角獎，泰民則說他想要獲得搶鏡獎，珉豪聽了則笑說：「如果真的入圍的話，一定很有趣！」

對於電影即將上映，珉豪表示：「為了紀念我們出道15週年而將上映的這部電影，我感到很滿意。非常期待也很好奇會怎麼呈現，很想快到戲院觀賞！」Key則說：「像這樣為了紀念我們出道15週年形式的電影還是第一次，這也成為讓我們回顧過往的契機，感到非常榮幸，也成為能獻給粉絲們的禮物！」泰民也分享能在大銀幕上看到自己的感想，「光是能在戲院看到這部作品的這件事，就讓我有所感觸！」Key再度稱：「我們在表演完後，不是常常檢查剛才在舞臺上的表演畫面嗎？這部作品彷彿是能透過很好的音響、很清楚的大銀幕，去檢視我們過往回憶的機會。」

片中也出現了許多SHINee在2008年剛出道時，成員們青澀可愛的模樣，會想對15年前的自己說什麼？泰民表示：「其實我想對年幼的自己說你很可愛懂事，遇見好的緣分後以很棒的團體出道，而且也知道自己真的盡全力地去做了，很想告訴當時的自己已經很了不起了，也希望自己能成為更有餘裕、更能樂在其中的人。」珉豪則說：「當時是充滿不安、動搖不已的時期，但也要相信自己已經做得很好了，希望自己能更有自信地去做想做的事，好好加油！」Key也幽默稱：「想對15年前的自己說先改變一下妝髮吧！」珉豪聽了則笑說Key總是會提這個。

精彩的演唱會舞臺是該片的看點之一，珉豪也透露「演唱會」是他在SHINee活動中最大的動力與喜悅，「雖然是很老套的回答，但我真的很謝謝我們的粉絲。能努力展現我所準備的舞臺，這讓我感到很幸福，看到粉絲能一起樂在其中讓我感到更幸福了！」還說即使已經出道15年了，見到粉絲時依舊感到激動不已，並透露雖然剛出道見到粉絲時會有點尷尬、小心翼翼，但現在覺得十分親近、自在，「在好好守護著彼此人生的過程中，似乎成了一段很好的關係。」

最後，成員們也分享了想對等待已久的全世界粉絲說的話，Key表示：「相信一定也有剛喜歡上我們的粉絲，當然也有在這15年來一直支持我們的粉絲，這部作品會成為能回顧我們團體歷史的珍貴禮物，希望大家別錯過這瞬間能在戲院觀賞這部作品的寶貴時間，謝謝大家！」珉豪則說：「期待我們這部電影的SHINee World們，總是很謝謝你們，這似乎又讓我們產生了一個新回憶，覺得心情很好，之後也請多多指教，想說聲謝謝大家！」泰民則表示：「我也非常期待這部作品，這是描繪我們SHINee的傳記電影，我也一定會去看的，所以我們就一起在觀影後，分享彼此的感想吧！」

《My SHINee World》將於本週五（10日）在台上映。